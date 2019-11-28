72% россиян считают, что интересы власти и общества не совпадают

Менее 30% участников опроса «Левада-центра» видят совпадение интересов российских властей и общества. А половина из тех, кто не видит, говорят, что «власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ». Результаты исследования приводит «Интерфакс».

30% респондентов отметили, что интересы власти и общества «определенно не совпадают», еще 42% считают, что интересы «скорее не совпадают».

Среди причин несовпадения респонденты называют то, что «власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ» (53%), также опрошенные не видят обратной связи «между теми, кто принимает решения наверху, и населением» (19%). При этом 16% не отметивших схожести интересов и вовсе уверены, что они всегда разные, а 11% считает, что совпадение интересов возможно лишь «в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность».

Всего 3% участников опроса заявили, что интересы власти и общества «определенно совпадают», а 22% — что «скорее совпадают».