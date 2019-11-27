Конгресс интеллигенции: «Закон Клишаса» не должен быть введен в действие

Участники «Конгресса интеллигенции» считают, что президент Владимир Путин не должен подписывать законопроект о признании граждан «иностранными агентами».

В письме говорится, что закон является «юридически абсурдным» и «заведомо антиконституционным». По мнению авторов обращения, «закон вводит меры принуждения, которые связаны с ограничением права граждан свободно получать и распространять информацию из любых источников».

«Клеймо «иностранного агента» — это именно клеймо. Иностранный агент — устойчивое словосочетание, имеющее ярко выраженный негативный характер. Клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного и не исполнял волю иностранных заказчиков», — говорится в письме.

Подписи участников Конгресса интеллигенции:

Лев Пономарев, правозащитник

Светлана Ганнушкина, правозащитник

Валерий Борщев, правозащитник

Правозащитный совет Санкт-Петербурга, секретарь Наталья Евдокимова

Андрей Макаревич, музыкант

Дмитрий Быков, писатель

Людмила Улицкая, писатель

Ирина Прохорова, издатель

Леонид Гозман, политик

Борис Альтшулер, правозащитник

Лия Ахеджакова, актриса, народная артистка РФ

Андрей Смирнов, актер, кинорежиссер

Сергей Стратановский, писатель

Виктор Шендерович, писатель, публицист

Гарри Бардин, мультипликатор

Леонид Никитинский, журналист, писатель

Владимир Мирзоев, режиссер театра и кино

Зоя Светова, журналист, правозащитник

Лев Шлосберг, политик

Михаил Шнейдер, политик

Андрей Збарский, редактор

Алексей Паперный, поэт, музыкант

Николай Подсокорский, публицист

Юрий Богомолов, киновед, кинокритик

Лев Прыгунов, актер театра и кино

Лев Гудков, социолог, директор аналитического центра Юрия Левады

Людмила Альперн, правозащитник

Виталий Диксон, литератор

Амина Гасанова, переводчик

Татьяна Янкевич-Боннэр, правозащитник

Алина Витухновская, писатель

Татьяна Котляр, правозащитник

Михаил Гельфанд, ученый, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН

Татьяна Дорутина, правозащитник

Валерий Отставных, режиссер, актер

Татьяна Бонч-Осмоловская, переводчик, литературный критик

Алексей Васильев профессор НИУ ВШЭ

Марина Бородицкая, писатель

Юрий Нестеров, правозащитник

Виктор Юкечев, директор Института развития прессы

Наталья Мавлевич, переводчик

Михаил Лавренов, писатель

Ирина Глушкова, историк, филолог, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН

Сергей Митрофанов, журналист, публицист

Александр Комеч, доктор физико-математических наук, профессор РАН

Елена Мариничева, переводчик.

Егдже Вельняйев, музыкант, литератор

Анатолий Долгоносов, доктор химических наук, ГЕОХИ РАН

Ирина Танунина, драматург

Наум Ним, писатель, журналист

Валерия Приходкина, правозащитник

Вера Шабельникова, журналист

Адам Гликман, физик, геофизик

Ашраф Фаттахов, юрист

Мария Надъярных, кандидат филологических наук, ИМЛИ РАН

Елена Баевская, переводчик

Дмитриев Сергей, к.и.н., с.н.с. Отдела Китая Института востоковедения РАН, доцент УНЦ «Философия Востока»

Анатолий Вершик, математик.

Михаил Минц, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН