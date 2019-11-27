Французскому социологу Карин Клеман запретили въезд в Россию

Пограничная служба России не впустила в страну социолога Карин Клеман. Последний год она провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию, пишет «КоммерсантЪ».

«На паспортном контроле в аэропорту Шереметьево мне сообщили про запрет въезда в Россию. Отвели в отдельное помещение, где сотрудники ФСБ вручили уведомление, что мне десять лет нельзя посещать Россию»,— рассказала она изданию. По ее словам, въезд запрещен «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства».

Клеман намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

Клеман приехала в Россию для участия в научной конференции. 29 ноября она должна была обсудить с российскими социологами современные протестные движения в мире и прочитать лекцию о французских «желтых жилетах».

«Последний год я изучаю это движение, много времени провела с региональными активистами «жилетов» и с удивлением обнаружила, что они говорят о тех же проблемах, что и протестующие в российских регионах. У них схожая социальная критика, схожее отношение к властям, — рассказала Карин Клеман. — Собственно, об этом я намеревалась рассказать в лекции. Если это в ФСБ посчитали угрозой безопасности страны, это очень странно».