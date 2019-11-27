«Газпром» проиграл в Швеции апелляцию по спору с «Нафтогазом»

«Газпром» не смог оспорить в Апелляционном суде Швеции решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года. Еще две жалобы, касающиеся того же вердикта, будут рассмотрены в следующем году, сообщает «КоммерсантЪ».

Апелляционный суд отклонил жалобу «Газпрома» на промежуточное решение Стокгольмского арбитража от 31 мая 2017 года. В рамках этого решения арбитраж решил, что обязательства «Нафтогаза» по ежегодной покупке у «Газпрома» не менее 42 млрд кубометров газа можно не учитывать. Требования «Газпрома» по этим обязательствам превышали $37 млрд и могли привести «Нафтогаз» к банкротству. Следующая рассматриваемая апелляционная жалоба «Газпрома» будет касаться долга российской компании перед «Нафтогазом» в $2,6 млрд, который образовался по решению арбитража по транзитному контракту. В прошлом году «Газпром» добился приостановки исполнения этого решения.

Эксперты считают, что у «Газпрома» мало шансов оспорить решение арбитража, так как на апелляционной стадии суд рассматривает лишь наличие процедурных нарушений. Решение апелляционного суда Швеции также подрывает позиции России на переговорах о продлении транзита газа через Украину.