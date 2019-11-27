В Москве напали на основателя расследовательской группы CIT Руслана Левиева

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев сообщил, что неизвестный ударил его и облил зеленкой.

«Получил ударил в челюсть <…> Никаких ни окриков, ни разговоров, ни вопросов вроде как не было. Скорее всего, это месть за то, что на днях в эфире у Вадима Коровина я показал записи камер наблюдения на моем доме, на которых видны лица чуваков, которые летом приходили напасть на меня. В этот раз напали между дворов, где камер поблизости нет», — написал Левиев в Facebook.

The Insider поясняет, что летом Левиеву стали поступать звонки с угрозами, после того как его личные данные появились в Telegram-канале, связанном с силовыми структурами. Telegram-канал SILOVIKI сообщил, что Левиев является анонимным создателем проекта «Сканер». Тогда же на Левиева было совершено нападение.

После акции 27 июля в Москве в «Сканере» начали публиковать ссылки на аккаунты сотрудников правоохранительных органов, разгонявших протестующих. Кроме ссылок на аккаунты «Сканер» также публиковал фотографии сотрудников МВД и Росгвардии, сделанные во время митинга. Позднее стало известно, что «Сканер» ведет создатель интернет-сообщества «Мужское государство» Владислав Поздняков.