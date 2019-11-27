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В Кремле назвали вероятной отдельную встречу Путина и Зеленского

27.11.2019

Отдельная встреча президентов России и Украины на полях «нормандского саммита» в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом», — цитирует «Интерфакс» Ушакова.

Ранее о том, что президенты планируют пообщаться с глазу на глаз, «Коммерсанту» сообщил источник, знающий детали российско-украинских переговоров и подготовки саммита. Вероятность личных переговоров он оценил как близкую к 100%.

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