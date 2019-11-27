Следствие просит суд о заочном процессе над фигурантом «болотного дела» Дмитрием Бученковым

Возобновлено уголовное дело в отношении фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, следствие просит рассмотреть его заочно. Об этом сообщила агентству «Москва» пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы.

Дмитрия Бученкова задержали в декабре 2015 года. Его обвинили в участии в массовых беспорядках, а также применении насилия в отношении представителя власти и арестовали. Следствие утверждало, что 6 мая 2012 года Бученков был на Болотной площади, бил полицейских и распылил перцовый газ. В марте 2017 года он был переведен из СИЗО под домашний арест. Свою вину он не признал. По его словам, во время митинга на Болотной его не было в Москве.



9 ноября 2017 года Бученков не явился в зал Замоскворецкого суда на очередное заседание. Позже стало известно, что он уехал в Европу и получил политическое убежище в Литве.