«Новая газета» планирует подать иск к РИА ФАН Евгения Пригожина

«Новая газета» и журналист издания Денис Коротков хотят подать в суд на агентство ФАН из-за материалов, в которых корреспондента называют пособником запрещенной террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает «Новая газета».

После публикации в «Новой газете» расследования Дениса Короткова о личности участвовавшего в казни сирийца бойца ЧВК «Вагнер», подконтрольное бизнесмену Евгению Пригожину агентство ФАН выпустило несколько материалов, в которых утверждалось, что Денис Коротков сотрудничает с «Исламским государством»* по заказу Михаила Ходорковского.

В иске «Новая газета» требует от РИА ФАН удалить эти материалы с сайта и выпустить публичное опровержение. Также издание обратится в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело о клевете, соединенной с обвинением в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, в отношении тех, кто обвиняет Короткова в работе на ИГ*.

Редакция «Новой» также направила главе СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке и главе администрации президента Антону Вайно скан паспорта предполагаемого участника жестокого убийства и потребовала возбудить уголовное дело на основании фактов, изложенных в расследовании о деятельности ЧВК.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.

