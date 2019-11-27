Дерипаска опроверг информацию об отзыве «золотого паспорта» Кипра

Представитель миллиардера Олега Дерипаски заявил, что бизнесмен не получал от властей Кипра официальное уведомление о статусе своего гражданства и назвал информацию о лишении Дерипаски «золотого паспорта» — не соответствующей действительности. Об этом сообщают «Ведомости».

Также представитель бизнесмена отметил, что Кипр подвергается беспрецедентному давлению со стороны США, и это должно вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества.

Ранее кипрская газета Politis опубликовала имена россиян, которых кипрские власти решили лишить «золотого паспорта». Среди них фигурировал Олег Дерипаска и его дети.