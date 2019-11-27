Андрей Нечаев: Россия теряет будущее

Недавний опрос «Левада-центра» дал убийственные результаты. Вопреки призывам официальной пропаганды к патриотизму и одновременно регулярному очернению Запада, в России нарастает склонность к эмиграции, и особенно среди молодежи. Если среди россиян всех возрастов за границу хочет уехать 21%, то среди молодых людей (от 18 до 24 лет) эмигрировать из страны готовы больше половины — 53% (в 2014 было 22%). Добавьте к этому желание уехать почти трети из 25-39-летних, т.е. людей в самом продуктивном во всех смыслах возрасте.

Вот оно, реальное голосование о доверии политике президента и правительства — молодежь не хочет жить в современной России.

Да, важные причины склонности к эмиграции, согласно опросу, не политические. Это желание лучшего будущего для своих детей, более высокий уровень здравоохранения и образования за рубежом. Но разве отсутствие будущего для детей на Родине — это не приговор политике ее власти?

А 40% и 33% и вовсе назвали причиной желания уехать соответственно экономическую и политическую обстановку в России.

Нужны еще какие-то доказательства, что при политике нынешней власти страна идет в тупик?

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