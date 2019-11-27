Минюст согласился с решением ЕСПЧ о компенсации семье Магнитского

Министерство юстиции России не будет обжаловать решение Европейского суда по правам человека о выплате компенсации в €34 тысячи родственникам погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Как сообщает «Интерфакс», глава аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Федоров отметил, что это не самое плохое для России решение и заметил, что компенсация будет выплачена в трехмесячный срок, как предусматривает Европейская конвенция.

ЕСПЦ еще в августе присудил компенсацию матери и вдове юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. ЕСПЧ установил, что Магнитский умер из-за недостаточной медицинской помощи в СИЗО, признал нарушения Конвенции по защите прав человека о праве на жизнь, свободу и безопасность, а также на справедливое судебное разбирательство. При этом суд счел, что задержание и преследование Магнитского не были незаконными.

Сергей Магнитский, обвиненный в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, умер в СИЗО в 2009 году. Многие уверены, что он был убит, а его преследование объясняют тем, что он разоблачал коррупционные схемы, которые использовали российские чиновники и сотрудники силовых ведомств. Так, он раскрыл хищение из российского бюджета 5,4 млрд руб. налогов, выплаченных дочерними компаниями фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital.

В Генпрокуратуре в ноябре 2018 года заявили, что смерть Магнитского могла носить насильственный характер от отравления диверсионным химическим веществом. По данным ведомства, Браудер имел мотив на физическое устранение Магнитского в целях сокрытия совершенных им преступлений.

В 2012 году в США по инициативе Браудера был принят «акт Магнитского», который позволяет вводить санкции против людей, подозреваемых в нарушениях прав человека. Такой же документ был принят в Канаде.

В 2015 году учреждена премия имени Магнитского, которая присуждается, в частности, «за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека не только в России, но и в других странах».