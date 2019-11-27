Медведев даст интервью представителям 20 телеканалов

5 декабря премьер Дмитрий Медведев подведет итоги работы правительства в интервью 20 телеканалам первого и второго мультиплексов.

«В этом году итоговое интервью пройдет в обновленном формате — председатель правительства ответит на вопросы представителей телеканалов первого и второго мультиплексов, и каждый участник программы сможет задать вопросы, интересующие его аудиторию», — сообщили в правительстве.

В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Карусель», «МатчТВ», НТВ, ОТР, Пятый канал, «ТВ Центр». Каналы второго мультиплекса включают в себя «Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница!», «РЕН ТВ», «Спас», СТС, «ТВ-3», ТНТ.

Как сообщалось ранее, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря.