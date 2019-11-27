Количество сторонников импичмента Трампа выросло

За время публичных слушаний в Палате представителей Конгресса США, количество сторонников импичмента в отношении Дональда Трампа среди взрослого населения США, согласно опросам, выросло. Опрос Reuters и Ipsos, проведенный на этой неделе в понедельник и вторник, показал, что 47% взрослых жителей США считают, что Трампа «следует привлечь к ответственности», а 40% — что не следует.

Результаты опроса, проведенного незадолго до начала публичных слушаний (13 ноября) показали разницу между сторонниками и противниками импичмента всего в 3%.

Президента подозревают в злоупотреблении властью и удержании помощи Украине, чтобы вынудить эту страну начать расследование в отношении сына соперника Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

Если Палата представителей, где большинство у демократов, признает вину Трампа, то разбирательство перейдет в Сенат. Но там большинство мест у республиканцев, которые не очень хотят убирать Трампа с поста перед выборами президента в 2020 году.