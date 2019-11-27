Олега Дерипаску лишают кипрского «золотого паспорта»

Имена россиян, которых лишают «золотых паспортов» Кипра, опубликовала газета Politis. Это миллиардер Олег Дерипаска, двое лиц, связанных с Еврофинанс Моснарбанком и их родственники, передает Forbes.

Власти Кипра решили лишить гражданства Олега Дерипаску и двоих его детей, а также бывшего президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко и бывшего первого вице-президента банка Александра Бондаренко, их жен и детей.

О том, что Кипр намерен лишить «золотых паспортов» 26 человек, из которых 9 россиян, стало известно в начале ноября. Официально имена и страны попавших в немилость персон не озвучивались. На данный момент процедура лишения гражданства еще не завершена, и участники списка могут подать апелляцию.