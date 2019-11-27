В деле журналистки Прокопьевой появились «секретные свидетели»

В деле об оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой дали показания два свидетеля, пожелавшие, чтобы следователи использовали в материалах псевдонимы вместо имен. Они сообщили о радикальных взглядах журналистки, нелюбви к власти и призывах к массовому протесту, пишут «Открытые медиа».

Журналистка считает, что один из «секретных свидетелей» связан с радиостанцией «Эхо Москвы в Пскове», которая размещала статью Прокопьевой, заинтересовавшую следственный комитет. В его показаниях сказано, что редакцию местной радиостанции охватила паника, когда стало известно об уголовном деле, а главный редактор возмущался текстом Прокопьевой и заявлял, что никогда бы его не поставил. При этом сотрудники местного «Эха» сговорились давать показания о том, что не видели в статье никакого оправдания терроризма. В показаниях свидетеля также говорится, что журналистка всегда ругала власть и хотела, чтобы в России было как на Украине.

Второй свидетель может иметь отношение к псковскому отделению партии «Яблоко», так как подробно рассказывает следствию об издаваемой местным отделением партии газете «Гражданин», которую Прокопьева редактировала. На вопрос следователя, почему Прокопьева не любит власть, «тайный свидетель» отвечает, что журналистка работала с «Яблоком», помогала Навальному и говорила, что должны быть массовые митинги.

Среди свидетелей, которые не стали скрывать личность, есть районный депутат из города Остров, член партии «Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко, который с Прокопьевой, по ее словам, никогда не общался, и лишь через месяц, после выхода статьи, узнав о митинге в поддержку журналистки, в комментариях на одном из местных новостных сайтах требовал наказать ее за пропаганду экстремизма. Еще один свидетель — доцент исторического факультета Псковского университета Максим Васильев — в показаниях вспоминает про Герцена и народников, утверждая, что либералы всегда оправдывали террор.

Журналистка заявляет, что ей хотели также вменить распространение материалов, которые оправдывают терроризм. Когда Прокопьева сообщила, что не занималась его распространением, следователь обещал установить ответственность всех, причастных к распространению статьи, но других фигурантов дела не появилось. По словам Прокопьевой, свидетели, возможно, считают преступлением саму работу журналиста, так как в материалах дела много раз фигурирует фраза «умышленно подготовила авторский материал».

В ноябре 2018 года Прокопьева опубликовала текст, а затем зачитала его в эфире «Эха Москвы в Пскове», где рассуждала о взрыве, который устроил подросток в здании управления ФСБ в Архангельске. Следователи посчитали, что журналистка оправдывает действия подростка, и возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма). В сентябре 2019 года Прокопьевой были предъявлены обвинения. После этого она опубликовала открытое письмо. В начале октября Совет при президенте по правам человека потребовал прекратить уголовное преследование журналистки.