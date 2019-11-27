«Единая Россия» создает АНО под выборы в Госдуму

Партия «Единая Россия» учредит автономную некоммерческую организацию (АНО), которая будет отбирать технологов для работы на выборах, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Возглавит ее новый замсекретаря Сергей Перминов, отвечающий за выборы и региональную работу, пишут «Ведомости».

Новая организация будет планировать технологическую работу и определять технологов на выборах в Госдуму по округам, а также заказывать социологические исследования. На прошлых выборах в Госдуму технологические группы не были централизованы, их возглавляли либо сотрудники региональных исполкомов, либо вице-губернаторы по внутренней политике или даже сами кандидаты.

«Теперь же нужна новая структура, поскольку ситуация изменилась: объединяющий эффект крымского консенсуса снижается, а негатив от пенсионной реформы есть. Плюс увеличивается число инструментов, необходимых для работы с основными электоральными группами», — поясняет глава экспертного совета партии Константин Костин.

Сейчас партия оценивает нынешних депутатов Госдумы на предмет возможности переизбраться. После Нового года будут готовы предварительные оценки того, кто может войти в партийный список и пойти по округам на выборах в Госдуму-2021. Окончательное решение по кандидатам будет принимать администрация президента, говорит собеседник «Ведомостей» в партии.