«Ъ»: Путин и Зеленский в Париже пообщаются тет-а-тет

Отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ожидается в Париже, где планируется проведение саммита «нормандской четверки». О том, что президенты планируют пообщаться с глазу на глаз, «Коммерсанту» сообщил источник, знающий детали российско-украинских переговоров и подготовки саммита. Вероятность личных переговоров он оценил как близкую к 100%.

Как ожидается, на саммите «нормандской четверки» 9 декабря примут документ, в котором будут обозначены шаги по дальнейшей деэскалации конфликта в Донбассе. Как отмечает «Ъ», Москве и Киеву есть что обсудить помимо урегулирования ситуации на востоке Украины. Между странами сейчас не только нет прямого авиасообщения, но также введены взаимные запреты на пролет самолетов над территориями двух государств. Одна из самых острых проблем — газовая. Вопрос транзита через Украину пока не решен, и судя по недавнему телефонному разговору Путина и Зеленского, эта тема уже обсуждается на уровне лидеров стран.