Чехия обвинила Россию в агрессивной шпионской деятельности

«На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской Федерации и Китайской народной республики», — сказано в документе.
Как передает РБК, BIS отмечает, что российская и китайская разведывательная деятельность распространялась на области политики, дипломатии, экономики и информационной войны: «В случае с Россией характерен и нетрадиционный (так называемый гибридный) характер российских операций, которые направлены на противника, в котором Россия видит главную военную угрозу своей безопасности: это НАТО и ее государства-члены, в том числе Чехия».
Основная цель российской разведдеятельности — «манипулировать процессами принятия решений и лицами, ответственными за принятие решений, чтобы побудить контрагента к самоуничижению», полагают в Чехии.