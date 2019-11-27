Четыре страны призвали Россию обеспечить Украине свободу навигации в Азовском море

Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины в совместном заявлении потребовали от России обеспечить доступ к украинским портам в Азовском море, говорится на сайте МИД Украины. Министры четырех стран призвали Россию уважать международные права и отказаться от действий, которые им противоречат.

«Мы категорически осуждаем четкое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, совершенное путем актов агрессии российскими вооруженными силами с февраля 2014, и попытки незаконной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которые мы не признаем. Мы остаемся преданными политике непризнания, в т.ч. путем ограничительных мер», — говорится в заявлении министров.

При этом главы ведомств четырех стран положительно оценивают настойчивые усилия Украины по решению конфликта на востоке страны. Они призывают Россию обеспечить свободу навигации.

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — говорится в заявлении.

18 ноября Украине были переданы три корабля, задержанные в 2018 году.