Автобус с российскими туристами в Доминикане подрезал грузовик — в тяжелом состоянии остаются 7 человек

UPD: Двадцать туристов находятся в больнице в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Еще семеро — в тяжелом в столичной больнице в города Санто-Доминго, уточнили в Ассоциации туроператоров России.

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Предварительной причиной аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане стал резкий маневр грузовика, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого маневра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом. Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения. По уточненным данным, в салоне автобуса находилось 39 туристов туроператора ANEX Tour, 2 гида и водитель. Жертв нет», — говорится в сообщении.

Туристы, находящиеся в тяжелом состоянии, были отправлены вертолетами в медицинские центры Санто-Доминго, где им провели неотложные хирургические операции, отметили в российском посольстве в Венесуэле.