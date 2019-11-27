США планируют ввести новые санкции в отношении Ирана из-за подавления протестов

Порядка 20 тыс. сообщений, подтверждающих жестокие методы подавления протестов властями Ирана, получил Госдеп США. Госсекретарь Майк Помпео пообещал в Twitter, что в отношении этой страны будут введены новые санкции.

Иранские власти закрыли доступ во внешний интернет, чтобы скрыть ход протестов в стране. Однако мировое сообщество пытается следить за происходящим всевозможными способами. Например, Госдеп США попросил иранский народ передавать ведомству информацию о жестоких действиях со стороны властей.

«На прошлой неделе я просил мужественный иранский народ прислать доказательства, подтверждающие жестокое подавление протестов в Иране. На данный момент мы получили около 20 тыс. сообщений. США уже приняли меры против министра дезинформации Ирана. Грядут новые санкции», — пишет Помпео.

С начала протестов, связанных с ростом цен на топливо, погибли уже до 340 человек. Большинство из них были безоружны и убиты из огнестрельного оружия, пишет Reuters. Протестующие обвиняют правительство в коррупции и растрате национального богатства. Несмотря на жестокие действия властей по подавлению демонстраций, активисты надеются на победу. Рядом с основным лагерем протестующих — площадью Тахрир в Багдаде — в заброшенном здании была создана «стена желаний», где желающие могут написать на стикерах, какого будущего они хотят для страны и для себя.