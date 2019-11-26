Коренные американцы отметят Национальный день траура

С 1970 года каждый День благодарения американские индейцы Новой Англии напоминают о «геноциде миллионов коренных жителей, краже их родных земель и беспощадном нападении на их родную культуру» ежегодной акцией Национальный день траура. В этом году мероприятие проводится 50-й раз, передает Associated Press.

Как и День благодарения, Национальный день траура отмечается в четвертый четверг ноября. Участники мероприятия соберутся в полдень на холме Коула (место погребения первых переселенцев) в городе Плимут (штат Массачусетс). Под гигантской бронзовой статуей Массасуа, лидера племени вампаноагов в 1620 году, коренные американцы из племен Новой Англии будут бить в барабаны, произносить молитвы. А потом пройдут через исторический район Плимута в сопровождении сочувствующих сторонников.

В этом году у коренных американцев есть и еще один повод напомнить о событиях прошлого. В 2020 году будет отмечать 400-летие празднования высадки паломников в 1620 году. И по мере приближения этого события потомки племени вампаноагов полны решимости гарантировать, что мир не забудет болезни, расизм и угнетение, принесенные европейскими переселенцами.

По словам одной из лидеров американских индейцев Новой Англии Махтовин Мунро, в центре внимания в День благодарения всегда находятся пилигримы. «Мы просто будем продолжать говорить правду. Все больше и больше людей, не являющихся коренными американцами, слушают нас. Они пытаются отрегулировать свой взгляд на историю», — поясняет Мунро.

Чтобы помочь исправить старые заблуждения, Махтовин Мунро и ее сподвижники предлагают в рамках «законодательной программы коренных народов Массачусетса», среди прочего, изменить дизайн флага штата, на котором изображена рука с мечом, занесенная над коренным американцем, держащим лук.

Организаторы Национального дня траура надеются привлечь внимание и к текущим проблемам: к судьбе пропавших и убитых женщин из числа коренного населения, к жестким мерам правительства в отношении мигрантов из Латинской Америки. На прошедших акциях индейцы оплакивали жертв опиоидной зависимости, демонстрировали солидарность с движением Black Lives Matter и осуждали ухудшение состояния окружающей среды.

Единомышленники организаторов Национального дня траура с 1975 года проводят в районе Сан-Франциско аналогичное по смыслу мероприятие под названием День неблагодарения (также известный как Церемония восхода солнца).