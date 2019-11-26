МОК поддержит самые жесткие санкции против России

Международный Олимпийский комитет осудил манипуляции с базой данных о допинг-пробах российских спортсменов, пообещал жесткие санкции в отношении всех виновных, но приветствовал идею допустить до международных соревнований «чистых» атлетов. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

Ранее стало известно, что если исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства 9 декабря поддержит рекомендации комитета по соответствию, российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Токио лишь под нейтральным флагом, а у страны будет отозвано право проводить все крупные международные соревнования в ближайшие четыре года.

«Отчет WADA доказывает, что за манипулирование данными ответственны исключительно российские власти, они отвечали за сохранение целостности данных московской лаборатории. МОК подчеркивает, что виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности этого нарушения, и поэтому приветствует санкции в отношении ответственных за нарушения», — цитирует ТАСС сообщение МОК.