Студент МГУ рассказал, как сотрудники ФСБ выбивали из него признание в терроризме в университетской библиотеке

Обвиняемый в оправдании терроризма из-за расклейки листовок студент первого курса философского факультета МГУ Марат Нигматулин рассказал, как представившиеся сотрудниками ФСБ мужчины два часа били его и резали ножом руки в университетской библиотеке, требуя явки с повинной.

Как сообщает «Дождь», Марат Нигматулин написал о произошедшем заявление на имя ректора МГУ Виктора Садовничего. По словам студента, 20 ноября в Шуваловском корпусе МГУ его попросили пройти с ними двое мужчин, назвавшие себя сотрудниками ФСБ. Когда Нигматулин отказался, его начали бить по почкам и коленям и силой потащили в один из читальных залов библиотеки.

Силовики требовали, чтобы студент написал явку с повинной и признался в создании террористической организации численностью в сто человек, а также что «устроил теракты в Керчи, Архангельске и Благовещенске», «установил тесные связи с немецкой, французской, британской и кубинской разведками», «много лет трудился на Ватикан», «продавал иностранцам военные секреты России». За «неправильные ответы» Нигматулину наносили порезы складным ножом (наличие травм подтверждает справка из травмпункта). При этом в библиотеке присутствовал мужчина, который не участвовал в происходящем. Когда студента отпустили, ему угрожали убить его и его семью, если он «в самое ближайшее время» не напишет явку с повинной.

Представляющий интересы студента адвокат международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе пояснил, что заявление о произошедшем также подано в полицию.

Уголовное дело против Нигматулина завели в 2018 году, когда после стрельбы в керченском колледже он приклеил на здание управления Филевского парка листовку, в которой говорилось, что за произошедшее берет на себя ответственность неизвестная организация «Революционные школьники». Листовки были замечены еще на нескольких зданиях. Нигматулин заявил, что организация выдуманная, а листовки он расклеил, чтобы произвести впечатление на одноклассницу.