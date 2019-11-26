Американским инспекторам впервые показали комплекс «Авангард»

Военные впервые показали инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард». Показ проведен «в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ», передает «Интерфакс» сообщение Минобороны России.

В конце июня командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в конце 2019 года под Оренбургом заступят на боевое дежурство новые ракетные комплексы стратегического назначения «Авангард». В феврале президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о начале серийного производства «Авангарда».

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году.