В Санкт-Петербурге активисты устроили акцию против ввоза «урановых хвостов»

В Петербурге корабль «Михаил Дугин», прибывший 26 ноября из Амстердама с 600 тоннами урановых отходов, был встречен активистами. Как сообщает «Росбалт», на плакатах участников акции были лозунги «Россия — не помойка для ядерных отходов. Убирайся прочь из моего города!» и «Вместо вкусного сыра из Европы вы ввозите ядерные отходы? Вы офигели?»

Из Санкт-Петербурга контейнеры с «урановыми хвостами» отправятся железной дорогой в Новоуральск. Опасные отходы направлены в Россию из Германии для переработки, хотя на территории страны уже хранится 41% от общемирового объема обедненного гексафторида урана.

Ранее экологи пытались остановить поезд с «хвостами» на пути из Германии в Амстердам. В Greenpeace считают, что обедненный гексафторид урана является опасным веществом, транспортировка контейнеров из Гронау железнодорожным и морским транспортом порождает дополнительные риски.