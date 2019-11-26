Сергей Медведев: В спорте не работает хваленый суверенитет и силовой подъем с колен

Здравствуй, жопа, новый год! Это решение ожидалось, Ганус не случайно бил во все колокола, машина спортивного правосудия ехала медленно, но верно — и теперь это звучит как смертный приговор российскому спорту, который почти наверняка устоит на исполкоме ВАДА 9 декабря. Россия не будет представлена на Летних Олимпийских играх в Токио в 2020 г., Зимних в Пекине в 2022 г. и прочих крупных международных соревнованиях. Атлеты будут ездить под нейтральным флагом по индивидуальным приглашениям. В истории спорта вообще не было такого позорного глобального бана для целой нации, будет поставлен крест на целом поколении атлетов, и из этой ямы мы будем выбираться как минимум десятилетие — спорт высших достижений стоит на многолетних макроциклах. Вот что происходит, когда целой отраслью начинает рулить орден моченосцев — токсичный след «триумфа» в Сочи тянулся и разрастался, и теперь он разрушил организм изнутри, как раковая опухоль. Можно, конечно, надеяться на новогоднее чудо о помиловании, но боюсь, что нас ждет катастрофа, слишком нагло и топорно все было сделано, как с «Боингом» или Скрипалями, только тут на путинской ухмылке не прокатит. Поздравляю РФ с очередным самострелом.

Кстати, спорт —интересная и передовая индустрия. Здесь не работает хваленый суверенитет и силовой подъем с колен, и наоборот, работает международный правовой режим. Обладай мы хоть всем ядерным потенциалом планеты и сиди хоть всей жопой на пяти стульях в Совбезе ООН, никто все равно не позовет нас на Олимпийские игры. Можно, конечно, голосить о происках, устроить первенство водокачки на суверенной территории и наплодить олимпийских чемпионов по версии Басманного суда (уже есть такие экземпляры). Но это не поможет, спорт интернационален куда больше, чем сфера безопасности, культуры и даже чем интернет, даже диктаторам неинтересно соревноваться с самими собой и нужен внешний мир. Спорт в данном случае выступает моделью для того, как должно работать международное право для страны, систематически нарушающей правила.

Источник