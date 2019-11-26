Минюст отказался предоставлять ФБК документы, на основании которых фонд признали иноагентом

Минюст отказался предоставлять документы о получении Фондом борьбы с коррупцией иностранных средств, ставшие причиной признания организации иностранным агентом, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

Документы, согласно ответу министерства на запрос фонда, имеют пометку «Для служебного пользования».

«Так будет и с физическими лицами: — вы иностранный агент; — покажите хоть одну платежку! — эта информация для служебного пользования», — пишет Жданов.

ФБК внесли в реестр «иностранных агентов» 9 октября. Фонду якобы перечислили 140 тыс. руб. два спонсора из США и Испании. 1 ноября организация не смогла оспорить данное решение в суде.