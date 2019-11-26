ЕСПЧ признал нарушение прав Эдуарда Лимонова во время суда с экс-мэром Москвы Лужковым

Европейский суд по правам человека признал нарушение права на свободу слова в отношении писателя и политика Эдуарда Лимонова в ходе судебного разбирательства с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в 2007 году. ЕСПЧ присудил пострадавшему в общей сумме около €19 тыс., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.

По словам Аграновского, защита удовлетворена данным решением. Лимонову присудили €11,7 тыс. в качестве компенсации материального вреда и еще €7,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Судебное разбирательство 2007 года касалось иска Лужкова к Лимонову после заявления последнего в эфире «Радио Свобода» о том, что суды Москвы находятся под контролем мэра. После того как суд назначил Лимонову и радиостанции штрафы по полмиллиона рублей, у писателя опечатали имущество почти на 15 тыс. руб., ему оставили только рабочее кресло, два телефона, обогреватель, настольную лампу и пишущую машинку.

ЕСПЧ постановил, что российские суды не учли, что заявления Лимонова были сделаны по общественно значимой теме, а политики обязаны мириться с жесткой критикой. В решении отмечается, что «по сути местные суды постановили, что мэр заслуживает больше защиты, чем простые граждане». А штраф в 500 тыс. руб., который Лимонову вынесли российские суды, ЕСПЧ посчитал чрезмерным.