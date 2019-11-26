За границу мечтает эмигрировать каждый второй молодой россиянин

Процент желающих уехать из страны людей в возрасте от 18 до 24 лет достиг рекордного максимума за последние 10 лет. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на данные «Левада-центра».

53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят эмигрировать. Социологи столь высоких показателей не наблюдали с 2009 года. Еще в мае 2014 года сменить страну проживания хотели лишь 20% молодых людей. Резкий рост желания покинуть Россию (на 16 пунктов) произошел с мая по сентябрь 2019 года.

«Молодые люди не воспринимают предлагаемую государством модель развития страны — и при этом их жизнь не так устоялась, как у более старшего поколения. Они ориентируются на глобальные каналы передачи информации, чаще находятся в трансграничном языковом и культурном пространстве», — считает социолог «Левада-центра» Степан Гончаров.

Однако настроения молодых людей часто расходятся с возможностью переезда. У молодых людей способы эмиграции, по словам Гончарова, сводятся к учебе за рубежом. У более взрослых и состоятельных россиян моделей эмиграции больше.

Меньше всего хотят уехать из страны люди старше 55 лет. Положительно на вопрос социологов ответили всего 7% таких респондентов. Также отмечается, что среди материально обеспеченных россиян доля желающих эмигрировать составляет 28%, что на 7 пунктов выше, чем в среднем по стране. При этом средний показатель в 21% — самый высокий с 2013 года.

Основная причина для эмиграции, которую называли россияне: беспокойство за будущее детей (ее озвучили 45% мечтающих уехать). Также людей не устраивает экономическая обстановка, низкое качество медобслуживания и политическая обстановка.

При этом среди потенциальных эмигрантов деятельность президента Владимира Путина не одобряют 73%, тогда как в среднем по стране — 54%.