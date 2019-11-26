Глава Гонконга отказалась идти на уступки демонстрантам

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что не намерена выполнять какие-либо требования антикитайских демонстрантов, несмотря на победу оппозиции на прошедших выборах в райсоветы. Тем не менее Лэм намерена ускорить поиск способов решения социальных проблем, сообщает Associated Press.

Глава Гонконга также отметила, что центральное правительство в Пекине не обвиняет ее в результатах выборов, на котором продемократический оппозиционный блок набрал 90% мест, получив контроль над 17 из 18 райсоветов. Отказ правительства пойти на компромисс может вызвать новые волнения.

По словам Лэм, результаты голосования отразили недовольство правительственными действиями по поводу беспорядков, но также показали, что многие люди хотят прекратить насилие. Глава Гонконга также сказала, что правительство надеется использовать нынешнее затишье для ускорения общественного диалога и создать независимый комитет для поиска решений социальных проблем.

По данным Reuters, китайское правительство создало кризисный командный центр для решения гонконгской проблемы на материковой части, а также рассматривает возможность замены своего официального представителя в полуавтономии — директора отделения связи центрального народного правительства в Гонконге Ван Чжимина. Ранее отделение подверглось критике в Гонконге и Китае за неправильную оценку ситуации в городе и «изоляцию себя от народа».