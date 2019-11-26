Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна России на митинге

В Архангельске суд оштрафовал на две тысячи рублей экоактивистку Анну Вешкурцеву за исполнение российского гимна во время митинга. Как сообщает Znak.com, речь идет об акции против строительства мусорного полигона близ станции Шиес, которая прошла 22 сентября.

«Вешкурцева А.В. при проведении публичного мероприятия в форме митинга на площади Терехина в городе Архангельске исполняла государственный гимн Российской Федерации», — говорится в решении суда. В нем разъясняется, что исполнять гимн можно, например, при вступлении в должность президента РФ или руководителей органов местного самоуправления, при официальных церемониях подъема государственного флага, на праздниках, спортивных мероприятиях и т. д.

«Учитывая то, что митинг не является торжественным мероприятием, во время проведения которого может исполняться государственный гимн Российской Федерации, прихожу к выводу, что в действиях Вешкурцевой А.В. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 КоАП РФ», — решил суд.