Фильм о расследовательской группе Bellingcat получил премию Emmy

Премию Emmy в номинации «Лучший документальный фильм» получила лента, посвященная группе Bellingcat. Картина «Bellingcat: Правда в мире постправды» (Bellingcat: Truth in a Post-Truth World) голландского режиссера Ганса Пула была впервые показана 15 ноября 2018 года в Нидерландах. Фильм повествует об истории организации с момента ее создания 15 июля 2014 года, передает ТАСС.

Bellingcat проводит независимые журналистские расследования. Среди дел, которыми они занимались — отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и катастрофа Boeing на Украине в июле 2014 года.

В номинации «Лучший драматический сериал» награду получил британский многосерийный фильм «МакМафия» (McMafia) режиссера Джеймса Уоткинса. Лауреатом премии в номинации «Лучший телефильм/мини-сериал» стала картина «Тихая гавань» (Safe Harbour) австралийского режиссера Глендина Айвина. Представители Венгрии и Турции Марина Гера и Халук Бильгинер удостоились премий в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучший актер». Телесериал «Фалько» (Falco) Эрнесто Контрераса и Джулиана Де Тавиры завоевал премию за лучшую американскую телепередачу, выпускаемую не на английском языке.