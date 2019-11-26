Суд обосновал разрешение использовать в Москве систему распознавания лиц

Опубликована мотивировочная часть решения Савеловского суда по иску активистки Алены Поповой, которая требовала запретить использование системы распознавания лиц. Юристы заявляют, что суд так и не объяснил, почему собранные камерами изображения не являются персональными данными и как они защищены, сообщают «Ведомости».

В решении суда говорится, что система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, так как у Единого центра хранения данных нет для этого необходимых, в том числе биометрических, данных (радужная оболочка глаз, рост, вес и т.д.). Поэтому система лишь сравнивает изображения с видеокамер с фотографией, предоставленной правоохранительными органами. При этом сотрудники МВД используют доступ к ЕЦХД «в целях реализации служебных обязанностей».

Адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян считает, что суд не ответил на вопросы, которые ставились в иске, например, о сохранности данных.

«Мы надеялись, что процесс позволит ближе познакомиться с регламентами ведомства, которые устанавливают порядок доступа сотрудников правоохранительных органов к биометрическим базам данных. Нам также не удалось выяснить, какие существуют гарантии сохранности этой информации, есть подозрение, что доступ к ней имеют не только те сотрудники, которым это положено по должности», — говорит Дарбинян.

При этом суд не выяснил, была ли проведена в случае Поповой биометрическая идентификация, а если была, то кто ее проводил и на каких основаниях, считает управляющий партнер консалтинговой компании «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников. В законе о персональных данных перечислены случаи, когда можно использовать биометрические данные человека без его согласия, но ДИТ и ЕЦХД в этом перечне нет.

Юрист Екатерина Тягай отмечает, что суд не смог четко разъяснить, почему видеоизображение не является персональными данными, хотя оно в данном случае позволяет идентифицировать человека.

По мнению москвички Алены Поповой, обработка биометрии, полученной с помощью видеонаблюдения без письменного согласия человека, нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь. Самой активистке в 2018 году был вынесен штраф за одиночный пикет, ее личность была установлена, в том числе, с помощью данных с камер. Однако представитель департамента информационных технологий Москвы на суде заявлял, что распознавание лиц в случае Поповой не применялось.