Ушел из жизни писатель Михаил Хейфец

В Иерусалиме в возрасте 85 лет ушел из жизни Михаил Хейфец, известный советский правозащитник, диссидент, историк и писатель. Как сообщает «9 канал» со ссылкой на дочь писателя Наталью, он страдал хроническими заболеваниями сердца и почек. Похороны состоятся 26 ноября на кладбище «Менуха нехона» в Беэр-Шеве.

Михаил Хейфец родился в 1934 году в Ленинграде, окончил литфак Педагогического института имени Герцена. Работал школьным учителем, писал книги про народовольцев. Он был близким другом известных поэтов Иосифа Бродского, Льва Лосева и многих других литераторов 60-70-х годов. В 1974 году сотрудники КГБ изъяли у Хейфеца написанное им предисловие к пятитомнику Бродского. Его привлекли к уголовной ответственности за антисоветскую пропаганду и агитацию и приговорили к четырем годам колонии и еще двум годам поселения. Кроме предисловия, Хейфецу вменили в вину изготовление и хранение двух экземпляров статьи Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года».

В заключении он написал три книги. В 1980 году, отбыв полностью срок, уехал в Израиль и поселился в Иерусалиме.