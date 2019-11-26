В центре Тбилиси полиция задержала 28 демонстрантов

28 человек задержаны полицией при разгоне пикета у здания парламента Грузии, сообщили в пресс-службе МВД страны. Задержанным вменяется неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и мелкое хулиганство.



Как передает «Грузия Online», полицейский спецназ с использованием водометов вытеснил протестующих с улиц 9 апреля, братьев Зубалашвили и Чичинадзе, освободив все три входа в парламент. Несколько десятков протестующих остаются на площади перед зданием законодательного органа. При разгоне акции пострадали трое. Их перевели в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.



Протесты, вызванные провалом избирательной реформы, продолжаются в Грузии более десяти дней. За это время МВД уже дважды использовало спецсредства для разгона пикетов оппозиции. 18 ноября, когда демонстранты заблокировали входы в парламент Грузии, их также оттеснили с помощью водометов и спецназа. Тогда в административном порядке были задержаны 37 активистов. Десять из них уже получили сроки — от 4 до 13 суток административного заключения.