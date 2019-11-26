Российские власти в ЕСПЧ признают нечеловеческие условия содержания заключенных

С начала 2019 года правительство России 142 раза признало ответственность за нечеловеческие условия содержания в тюрьмах и колониях, пообещав авторам жалоб компенсацию. Но правозащитники считают, что власти идут на мировое соглашение, чтобы сэкономить на оплате судебных издержек, пишет «КоммерсантЪ».

По словам юриста правозащитного центра «Мемориал» Марины Агальцовой, с начала 2019 года в ЕСПЧ начала работу новая процедура односторонней декларации, призванная разгрузить судей от рассмотрения однотипных жалоб. Она применяется по тем делам, где практика уже наработана.

«Дела о нечеловеческих условиях в российских тюрьмах, которые постоянно рассматриваются ЕСПЧ, идеально попадают в такую категорию, — говорит юрист. — Сначала суд сообщает заявителю и государству, какие он видит условия для заключения мирового соглашения, включая сумму компенсации. Тогда обе стороны решают, подходят им эти условия или нет. Бывает, что заявитель не соглашается на это предложение — тогда государство может выдвинуть одностороннюю декларацию. Если оно видит, что проблема систематически рассматривается в ЕСПЧ и что шансы на выигрыш невысокие, тогда правительство платит назначенную судом компенсацию, но не оплачивает судебные расходы, которые даже в однотипных делах могут быть довольно значительными».

Многие заявители отказываются от заключения мировой сделки, но суд отдает приоритет готовности государства пойти на урегулирование.

На основании одностороннего заявления со стороны России, по данным Марины Агальцовой, в 2019 году ЕСПЧ исключил из списка рассматриваемых дел минимум 142 жалобы на условия содержания. Правительство предлагало выплатить каждому заявителю от €1 тыс. до €12,8 тыс. компенсации. При этом серьезных усилий, чтобы изменить условия пребывания заключенных, Россия не прикладывает. По мнению юриста фонда «Русь сидящая» Ольги Подоплеловой, это тот случай, когда государству гораздо проще и дешевле откупиться, чем системно что-то менять.