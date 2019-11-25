Оксана Пушкина просит возбудить уголовное дело против членов организации «Сорок сороков»

Депутат Госдумы Оксана Пушкина направила главе МВД Владимиру Колокольцеву заявление с просьбой возбудить уголовное дело против членов организации «Сорок сороков». Адвокаты парламентария говорят, что она столкнулась с угрозами из-за подготовки закона о домашнем насилии, сообщает «Эхо Москвы».

«Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы, в соцсетях приходят угрозы», — говорила Пушкина ранее в интервью РБК.



Накануне представители движения «Сорок сороков» провели в Москве митинг против закона о домашнем насилии.