Алексей Миняйло требует 1,5 млн рублей за незаконное преследование по «московскому делу»

​ Алексей Миняйло, признанный непричастным к массовым беспорядкам в Москве летом этого года, подал иск о реабилитации. Он потребовал от Минфина 1,5 млн руб. компенсации, сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Иск Миняйло подал в Тверской суд Москвы.

Это первый иск о компенсации вреда от бывших обвиняемых по «московскому делу», отмечает Чиков.

Алексея Миняйло обвиняли в участии в массовых беспорядках, он находился под арестом. Но позже уголовное преследование прекратили, перед этим суд вынес решение о том, что в материалах дела Миняйло нет признаков массовых беспорядков.