Александр Пожалов о словах Метельского и реальности

А ведь гениальный же текст для острой внутрипартийной дискуссии написали спичрайтеры (или он сам?) партсекретарю московской «Единой России» Андрею Метельскому по итогам съезда.

Как будто Оруэлла читаешь, словно и не было выборов 8 сентября.

Когда москвичи успели «сделать выбор в пользу «Единой России» (если на выборах были сплошь самовыдвиженцы)?

Почему считается, что выбор москвичей был «сделан в пользу «Единой России» — если фракция в Мосгордуме насчитывает лишь 19 из 45 депутатов (то есть федеральный KPI в 50% мандатов официально не выполнен)?

Какой «пример показывает» и куда «других партийцев ведёт» лидер партотделения в Москве (если он свой округ проиграл)?

Есть ли другой способ партийцам «выйти из зоны комфорта» и «решать вопросы граждан», кроме как потеряв свой депутатский мандат (как решил выйти из зоны комфорта сам лидер партотделения)?

Вопросы, вопросы…



«Закончил свою работу XIX съезд «Единой России».

Наша задача сегодня — показать, что сделанный москвичами выбор в пользу «Единой России» — правильный.

Самый главный ориентир и оценка нашей работы — мнение людей. Крайне важна адресная поддержка, помощь людям на местах.Нужно быть в постоянном контакте с исполнительной властью и работать сообща для москвичей — жителей округов, районов.

Партийцам сегодня необходимо выходить из зоны комфорта, быть в курсе политической и социальной повестки, решать вопросы граждан, добиваться справедливости.

Важно помнить, что только вовлеченная работа с полной самоотдачей может обеспечить прорыв в развитии страны, и это тоже наша с вами работа. Лидером в нашей действительности является тот, кто показывая пример ведёт за собой других.

В Москве «Единая Россия» продолжит быть на службе у москвичей, решать вопросы и быть той силой, на которую могут опереться граждане. Демонстрируя сплоченность, силу духа и желание работать рука об руку с москвичами, мы достигнем высоких результатов».

Источник