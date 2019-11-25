Прощание с Людмилой Вербицкой пройдет 27 ноября

Прощание с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, которая ушла из жизни 24 ноября, и ее похороны состоятся ‪27 ноября. Как сообщили ТАСС в вузе, прощание с Вербицкой пройдет в здании Двенадцати коллегий на Университетской набережной, одном из самых старых зданий Санкт-Петербурга, в котором университет располагается с 1819 года. В ректорском флигеле Двенадцати коллегий находился рабочий кабинет Вербицкой. Отпевание пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери.

Похоронят Вербицкую на Северном кладбище. Церемония пройдет по регламенту, предусмотренному для прощания с почетными гражданами Санкт-Петербурга.

Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 года по 2008 год, в 2008 году была избрана на должность президента университета. С 2013 года по 2018 год она также являлась президентом Российской академии образования. Вербицкая была автором более 300 научных и учебно-методических работ.