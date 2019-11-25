Аббас Галлямов о победе оппозиции в Гонконге

Когда обыватель слышит слово «революция», он в первую очередь представляет себе толпы возмущённых людей на улицах. На самом деле ключевой отличительной чертой революции является вовсе не толпа. Собравшись, последняя может ограничиться организацией простых уличных беспорядков, в подавляющем большинстве случаев к революции не ведущих.

По-настоящему революционной ситуация становится, когда в стране возникает институциональный конфликт. Когда противники режима создают собственную сеть революционных институтов и те начинают осуществлять властные полномочия так, будто они и есть власть.

Жители Гонконга только что сделали большой шаг в этом направлении. На прошедших вчера выборах в районные советы кандидаты от оппозиции завоевали около 90 процентов мандатов. Конечно, райсоветы в Гонконге лишены политической власти, однако это все-таки институт, вокруг которого теперь смогут кристаллизоваться недовольные. Это институт, который прикрываясь «волей народа», может начать полноценную институциональную войну с режимом. Так, как когда-то это сделали Советы рабочих и солдатских депутатов в России или Якобинские клубы во Франции.

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