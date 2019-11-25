Глава общества «Мемориал» оштрафован на 100 тысяч рублей по закону об иноагентах

Тверской суд Москвы вновь назначил штраф в 100 тысяч рублей главе международного общества «Мемориал» Яну Рачинскому по статье о нарушении закона об иностранных агентах.

На этот раз протокол, составленный Роскомнадзором на Рачинского, касается отсутствия маркировки иностранного агента на странице ингушского представительства «Мемориала» в Twitter, сообщает «МБХ медиа». По мнению ведомства, маркирован должен быть каждый пост (несмотря на то, что такая маркировка есть в сетях и на сайте). Защита «Мемориала» отметила, что после предыдущих замечаний Роскомнадзора они промаркировали все материалы.

Ранее Рачинского уже штрафовали на 100 тысяч рублей по статье о нарушении закона об иноагентах. Международное общество и правозащитный центр «Мемориал» также получали штрафы за отсутствие маркировки.