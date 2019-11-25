«Зона права» открыла «горячую линию» по бездействию полиции из-за домашнего насилия

Информацию о халатности сотрудников полиции и чиновников, которые не реагируют на сообщения о рукоприкладстве со стороны одного из членов семьи правозащитники «Зоны права» будут принимать со всей России с 25 ноября по 6 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Федеральная «горячая линия» работает по телефону 8-917-897-60-55 (звонки принимаются с 10 до 18 часов по московскому времени в будние дни). Сообщения правозащитникам также можно отправить с помощью мессенджеров Telegram и Whatsapp (на номер 8-917-897-60-55) и по электронной почте info.zonaprava@gmail.com. Обратившихся не по телефону просят указывать ФИО, номер телефона, населенный пункт, суть жалобы (с приложением основных документов по делу — при наличии).

Позвонившим на «горячую линию» расскажут, куда следует обращаться в случае, если должностные лица не реагируют на жалобы о домашнем насилии, какие документы необходимо собрать для заявления о преступлении в Следственный комитет или иска в суд. При наличии подтверждающих документов «Зона права» готова оказать пострадавшим юридическую консультацию по делу.

Также правозащитники сообщают, что полученная в ходе федеральной «горячей линии» информация будет передана в Следственный комитет России, Генеральную прокуратуру и МВД.