В Кремле не заметили роста количества протестов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты, которые проходят в России «обычным фоном», который присутствовал всегда, а увеличения их количества в Кремле не заметили, сообщает РБК.

«Нет, это обычный фон, это всегда присутствовало — определенная общественная реакция на те или иные события. Но она была всегда», — прокомментировал Песков данные Центра социально-трудовых прав о рекордном количестве акций, зафиксированных с начала года.

Дмитрий Песков при этом предложил дождаться данных от социологических служб, поясняя, что такая реакция не ассоциируется только с текущим годом.