Медведев утвердил отставку главы Российского экологического оператора

Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева. Об этом сообщает ТАСС .

Буцаев был назначен главой Российского экологического оператора менее года назад. Подведомственная ему структура должна стимулировать переработку и снижение захоронения отходов, а к 2020 году создать единую систему учета ТКО.

Источник РБК связывает отставку Буцаева с недостаточным весом компании для выполнения поставленных задач. «У компании просто не было денег. Она не успела сделать все то, что ей предписывалось. Но вины Буцаева в том нет, меры поддержки для отрасли уже лежат на согласовании в Минфине, компания провела ревизию работы регоператоров — за полгода работы это немало», — заявил собеседник издания. По мнению информаторов издания, новым главой Российского экологического оператора может стать бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.