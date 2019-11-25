Дмитрий Гудков про «Партию перемен»

Мы получили бумагу из Минюста: он зовет нас в суд 14 января из-за претензий к уставу. Нет, это не ликвидация, бумага ожидаемая. Самого иска пока нет, но понятно, что в нем будет.

Все то же, что и последние 2 года.

Минюст отказывается признать меня председателем, «Гражданскую инициативу» — «Партией перемен», и все это под видом претензий к уставу. Мол, три вопроса они принимают только пакетом.

— А как же партия жила по этому уставу с момента основания? Как по нему выдвигалась в президенты Собчак?

— А вот так, — отвечает нам из Минюста Олег Плохой.

За последние 2 года мы провели уже 3 съезда (последний в марте). Потому что менять устав, устраняя претензии Минюста, может только съезд. А съезд — это дорого. И в последний раз мы решили обойтись малой кровью. Потренироваться на «Газете Гудкова». Зарегистрирую ее — это будет сигнал. Но нет: на нее нам тоже возвращают документы уже 5 раз.

Так что и по неформальным каналам, и на этом примере мы знаем: партию регистрировать не будут.

Знаете, какая одна из претензий? Полномочия прежнего председателя Андрея Нечаева закончились. А мои не начались, потому что Минюст не регистрирует. И ведомство говорит: а что это у вас партия без председателя, а?

Или другой пример: член федерального политсовета прописан в Подмосковье, а в партии числится в Москве: нельзя так, говорит Минюст. И ещё много таких крючков.

Что будет дальше? Скоро получим иск. После 14 января нам дадут от 2 до 6 месяцев на новый съезд и новые поправки. Дату выберут специально, чтобы помешать участвовать в летней выборной кампании.

И никаких иллюзий.

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