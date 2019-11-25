МТС продает бизнес на Украине азербайджанской Bakcell

Российская телекоммуникационная компания МТС заключила соглашение со структурой азербайджанской компании Bakcell о продаже своего украинского бизнеса за $734 млн.

Как сообщает РБК, сделка согласуется с обновленной стратегией МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы. Сделку МТС совершит через дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l., зарегистрированную в Люксембурге. Азербайджанская компания получит зарегистрированную в Нидерландах Preludium BV, которая, в свою очередь, выступает единственным акционером «Vodafone Украина».

Отмечается, что украинский бизнес МТС принес 3,2% от общей выручки компании (4,3 млрд руб.) по итогам 3 квартала 2019 года. При этом «Vodafone Украина» является вторым по величине оператором мобильной связи в стране.