Минюст обратился в Верховный суд для приостановки деятельности «Партии перемен» Дмитрия Гудкова

Иск о приостановке деятельности партии Дмитрия Гудкова «Гражданская инициатива», известной также как «Партия перемен», подан Минюстом в Верховный суд. В партии считают, что жалоба ведомства связана с формальными придирками и отказом министерства признать Гудкова главой партии, сообщает «МБХ медиа».

«Сам иск мы еще не видели, но Минюст уже два года отказывается принимать изменения в устав о смене руководства партии. Также у ведомства есть масса других чисто формальных придирок: не там стоят запятые, не те формулировки в законах и так далее. Одна из самых интересных придирок, что у партии нет председателя. А нет его потому, что Минюст отказывается признать Гудкова главой партии, пока не будут устранены другие проблемы, среди которых и отсутствие председателя», — говорит пресс-секретарь политика Алексей Обухов.

Представители партии смогут ознакомиться с иском через несколько недель, однако неясно, кто именно получит иск, так как у партии нет главы.

Для того чтобы внести все изменения, которые требует Минюст, единым пакетом партии нужно провести съезд, поправить устав и снова отдать документы в ведомство. Это потребует около 1,5 млн руб. для оплаты дороги и проживания делегатов.