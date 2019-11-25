В России 79% осужденных за умышленное убийство женщин — жертвы домашнего насилия

В России среди женщин, осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство, четыре из пяти в действительности защищались от домашнего насилия. Такие результаты приводят в совместном исследовании «Новая газета» и «Медиазона». Анализ около 2,5 тысяч судебных приговоров по ч. 4 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть) показал, что 52% женщин, осужденных за данное преступление, оборонялись от партнера.

Самый высокий процент преступлений, совершенных женщинами-жертвами домашнего насилия, оказался среди 1,5 тысячи приговоров, вынесенных в 2011–2018 годах за убийство при превышении пределов необходимой обороны: от партнеров или других родственников-мужчин защищались 91% женщин. Мужчины, осужденные по этой статье, защищались от партнерш в 3% случаев.

Авторы исследования сделали вывод, что многих из этих дел вообще могло бы не быть, но женщины не могут отбиться от агрессора голыми руками, как того требует суд.

25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Ранее Минюст заявил, что проблема домашнего насилия в России преувеличена.